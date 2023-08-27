Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина

У неділю, 27 серпня, слідчий комітет Росії завершив проведення молекулярно-генетичних експертиз та офіційно підтвердив загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Також читайте Трамп зібрав рекордні 7,1 млн доларів пожертв після тюремного фото

За їхніми даними, експертиза СК підтвердили особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.

Керівник управління взаємодії зі ЗМІ СК Росії Світлана Петренко заявила, що особи всіх 10 відповідають списку, заявленому в польотному листі. Серед них - Євген Пригожин, співзасновник "Вагнера" Дмитро Уткін та інші командири терористичного угруповання.

Нагадаємо, з'явилося відео, як Пригожин напророкував свою смерть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.