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Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина

Засновник "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: Twitter

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила загибель Пригожина.

У неділю, 27 серпня, слідчий комітет Росії завершив проведення молекулярно-генетичних експертиз та офіційно підтвердив загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це пишуть російські пропагандисти.

За їхніми даними, експертиза СК підтвердили особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.

Керівник управління взаємодії зі ЗМІ СК Росії Світлана Петренко заявила, що особи всіх 10 відповідають списку, заявленому в польотному листі. Серед них - Євген Пригожин, співзасновник "Вагнера" Дмитро Уткін та інші командири терористичного угруповання.

Нагадаємо, з'явилося відео, як Пригожин напророкував свою смерть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!

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Дата публікації
Перегляди
1060
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