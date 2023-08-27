Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила загибель Пригожина.
У неділю, 27 серпня, слідчий комітет Росії завершив проведення молекулярно-генетичних експертиз та офіційно підтвердив загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Про це пишуть російські пропагандисти.
За їхніми даними, експертиза СК підтвердили особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.
Керівник управління взаємодії зі ЗМІ СК Росії Світлана Петренко заявила, що особи всіх 10 відповідають списку, заявленому в польотному листі. Серед них - Євген Пригожин, співзасновник "Вагнера" Дмитро Уткін та інші командири терористичного угруповання.
Нагадаємо, з'явилося відео, як Пригожин напророкував свою смерть.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!