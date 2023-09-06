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Рустем Умєров став новим міністром оборони України

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Рустем Умєров став новим міністром оборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Facebook-сторінка Рустема Умєрова

"За" проголосували 338 нардепів.

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували народні депутати у середу, 6 вересня.

За його словами, всі фракції підтримали кандидатуру Умєрова на посаду міністра оборони. "За" призначення - 338 парламентарів, проти - 0, утримався - 1, не голосували - 21. 

Що відомо про Умєрова

До цього Рустем Умєров очолював Фонд держмайна. Він народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані (місто Самарканд) у сім'ї вихідців з Алушти. За освітою - економіст.

Прийшов до Верховної Ради 2019 року, ставши народним депутатом від партії "Голос". Був секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Обіймав посаду заступника керівника Постійної української делегації до ПАРЄ. Від грудня 2020 року Умєров був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" в парламенті. 

Після повномасштабного вторгнення РФ Умєров увійшов до української делегації на переговорах із Росією. Умєров займався обміном полоненими. Він літав до Саудівської Аравії під час обміну полоненими восени 2022 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський звільняє Резнікова! Новим міністром оборони стане Рустем Умєров!

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Дата публікації
Перегляди
1425
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