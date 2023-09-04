Міноборони може очолити Рустем Умєров: що про нього відомо

Після повномасштабного вторгнення Умєров увійшов до складу української делегації на переговорах із Росією. Західні ЗМІ писали, що Умєрова тоді було начебто отруєно.

Рустем Умєров може стати новим міністром оборони України, замінивши на цій посаді Олексія Резнікова. Наразі Умєров очолює Фонд держмайна, але вже цього тижня можуть відбутися відповідні кадрові ротації.

Що відомо про Рустема Умєрова – читайте на ТСН.ua.

Зауважимо, у своєму зверненні 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що очолити Міноборони замість Резнікова може саме Умєров. Його кандидатуру цього тижня розгляне Верховна Рада.

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Біографія Рустема Умєрова

41-річний Умєров – український політичний і державний діяч та підприємець кримськотатарського походження. Він народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані (місто Самарканд) у сім'ї вихідців з Алушти.

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Батько – Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати – Мер'єм Умєрова, інженерка-хімік. У кандидата на посаду міністра оборони є ще старший брат Аслан Омєр Киримли.

Радянська влада 1944 року насильно депортувала сім'ю Умєрова разом із іншими кримськотатарськими татарами до Центральної Азії. До Криму родина змогла повернутися наприкінці 1980-на початку 1990 років.

Освіта Умєрова

Умєров – економіст за освітою. Спершу він закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей. Був стипендіатом програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), США.

У Національній академії управління Умєров захистив диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" та диплом магістра за спеціальністю "фінанси". У студентські роки був активним учасником низки проєктів та студентських спільнот: Канадсько-українська парламентська програма, Американо-українська програма лідерства, Європейський молодіжний парламент, Європейський студентський форум AEGEE, Саміт "Форум Майбутнього", Європейська асоціація студентів-юристів.

Кар’єра

Умєров працював у телекомунікаційному та інвестиційному бізнесі та паралельно був діячем Меджлісу кримськотатарського народу, асистентом лідера цього органу Мустафи Джемілєва з питань правозахисту та міжнародної діяльності.

Якщо точніше, то свою кар’єру потенційний міністр розпочав у компанії lifecell. У період від 2004 до 2010 року Умєров займав там різні керівні посади.

Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав займатись інвестиційною діяльністю.

2007 року став співзасновником міжнародної організації Bizin Qirim та ГО "Земляцтво кримських татар".

2012 року – співзасновником і членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації. Був довіреною особою кандидата у народні депутати за 10 округом (АР Крим) Ахтема Чийгоза.

Від 2011 до 2013 року – співзасновник "Фонду Розвитку Криму".

Протягом 2010-2011 років обіймав таку ж посаду в компанії ICG Investments, а протягом 2011-2013 років – у компанії iCapital.

2013 року Умєров разом зі старшим братом заснували інвестиційну компанію ASTEM, яка керує інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури . Водночас був заснований і благодійний фонд ASTEM Foundation. Цей фонд – один із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету для підготовки українських політичних та громадських діячів, юристів і підприємців.

. Водночас був заснований і благодійний фонд ASTEM Foundation. Цей фонд – один із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету для підготовки українських політичних та громадських діячів, юристів і підприємців. 2014 року став співзасновником благодійного фонду "Евкаф".

2016 року Умєров надав допомогу у створенні "Фонду Культурної Спадщини".

Політична діяльність

2019 року Умєров пройшов до Верховної Ради України, ставши народним депутатом від партії "Голос". Був секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Обіймав посаду заступника керівника Постійної української делегації до ПАРЄ.

Рустем Умєров у складі української делегації в ПАРЄ / Фото: Facebook-сторінка Рустема Умєрова

Умєров був автором і співавтором десятків законопроєктів – від закону "Про корінні народи України", що дратував російську владу, до захисту прав медиків під час пандемії коронавірусу. Політик був також ініціатором законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим", де прописано, що Україна не постачатиме воду на півострів до моменту його деокупації.

Від грудня 2020 року Умєров був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" в українському парламенті. Він постійно проводив зустрічі із міжнародними партнерами, аби інформувати про системні порушення прав людини, зокрема кримських татар, в окупованому Криму.

У серпні 2021 року Указом президента України Володимира Зеленського Умєров був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності.

У парламенті політик пропрацював до 2022 року, після чого 7 вересня того ж року очолив Фонд державного майна України.

Рустем Умєров / Фото: Facebook-сторінка Рустема Умєрова

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Умєров увійшов до української делегації на переговорах із Росією. За повідомленнями західним ЗМІ, Умєрова, ймовірно, отруїли на цих перемовинах. Однак сам політик заперечував таку інформацію.

Умєров займався обміном полоненими. Саме він літав до Саудівської Аравії під час складного обміну полоненими восени 2022 року.

Українська делегація на переговорах з РФ у лютому 2024 року / Фото: Getty Images

Чиновник зараз залишається радником Джемілєва та делегатом Курултаю кримськотатарського народу.

Одружений та виховує трьох дітей.

Нагадаємо, 4 вересня Резніков повідомив, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.

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