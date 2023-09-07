Міноборони хоче створити електронний реєстр призовників

У Міноборони впевнені, що цифровізація діяльності військово-лікарських комісій унеможливить будь-які корупційні ризики.

Міноборони планує запровадити в Україні електронний військовий квиток, цифровізувати всі процеси діяльності ВЛК та запустити електронний реєстр призовників.

Про це заявив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров.

Він заявив, що абревіатура "ВЛК" у її нинішньому вигляді повинна піти у минуле, тому необхідно цифровізувати всі процеси. Міністр висловив впевненість що цифровізація діяльності військово-лікарських комісій унеможливить будь-які корупційні ризики.

"Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рустем Умєров заявив, що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.

Крім того, ми раніше інформували, що Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України.

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