Минобороны хочет создать электронный реестр призывников

В Минобороны уверены, что цифровизация деятельности военно-врачебных комиссий исключит любые коррупционные риски.

Минобороны планирует внедрить в Украине электронный военный билет, цифровизировать все процессы деятельности ВЛК и запустить электронный реестр призывников.

Об этом заявил новый министр обороны Рустем Умеров.

Он заявил, что аббревиатура ВЛК в ее нынешнем виде должна уйти в прошлое, поэтому необходимо цифровизировать все процессы. Министр выразил уверенность, что цифровизация деятельности военно-врачебных комиссий исключит любые коррупционные риски.

"Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рустем Умеров заявил, что Украине необходимо повысить оборонные возможности отечественного производителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

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