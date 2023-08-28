"Меньше кругов ада": Резников о последствиях цифровизации ТЦК

По словам министра, после цифровизации в ТЦК станет меньше очередей за справками.
Все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, старое название – военкоматы) получат доступ к информации из государственных реестров уже этой осенью.
Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, в Украине запустят цифровизацию ТЦК из-за обмена информации с другими министерствами, которые держат реестры. Главная задача – перевод бумажных дел военнообязанных в электронный формат.
"Уже подписываются общие приказы с другими реестрами, сейчас пойдет обмен данными. На октябрь мы процентов на 90 выйдем на понятный уровень цифровизации ТЦК. Будет меньше очередей тех кругов ада, которые проходят люди", — сказал Резников.
Ранее Алексей Резников рассказал, будет ли в Украине усиление мобилизации.
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