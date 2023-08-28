"Менше кіл пекла": Резніков про наслідки цифровізації ТЦК

За словами міністра, після цифровізації у ТЦК стане менше черг за довідками.
Усі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, стара назва – військкомати) отримають доступ до інформації з державних реєстрів вже цієї осені.
Про це на пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, в Україні запустять цифровізацію ТЦК через обмін інформації з іншими міністерствами, які тримають реєстри. Головне завдання – переведення паперових справ військовозобов'язаних в електронний формат.
"Уже підписуються спільні накази з іншими реєстрами, зараз піде обмін даними. На жовтень ми відсотків на 90 вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації ТЦК. Буде менше черг, тих кіл пекла, які проходять люди", – сказав Резніков.
Раніше Олексій Резніков розповів, чи буде в Україні посилення мобілізації.
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