У ЗСУ пояснили, які переваги надає звільнення Роботиного

Голова Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що звільнення Роботиного в Запорізькій області відкриває шлях для подальшого наступу українських військових.

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Про це він заявив під час інтервʼю в етері телемарафону.

Штупун зазначив, що наразі українські військові продовжують закріплюватися в населеному пункті, там тривають стабілізаційні заходи, розмінування й "підготовка до подальших дій". Він зазначив, що українські Сили оборони останні кілька днів досягли певних успіхів на південний схід від населеного пункту.

"Ця територія — такий собі плацдарм. Ми зможемо завести туди трохи більше військ і матимемо більші можливості для маневру. Роботине розташоване на автодорозі на Токмак — це один із важливих логістичних шляхів… До Токмака нам понад 20 км. Думаю, росіяни його просто так не залишать, потрібно буде битися за нього", — сказав він.

Крім того, він прокоментував інформацію про те, що окупанти наразі розмістилися навколо Роботиного та продовжують перекидати війська на цей напрямок через великі втрати в особовому складі. Водночас частина перекинутих підрозділів зовсім не підготовлена або слабо підготовлена, зазначив речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на півдні росіяни побудували трирівневу лінію оборони, яку дуже важко пробити.

Крім того, ми раніше інформували, що російським окупантам після звільнення Токмака Запорізької області буде складніше тримати оборону, оскільки там не такі щільні оборонні споруди, а здебільшого — лише блокпости.

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