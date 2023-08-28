"Кривбас" не зміг обіграти "Оболонь" у заключному матчі 5-го туру УПЛ

"Кривбас" та "Оболонь" зіграли внічию в матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі "пивовари" створили більше моментів біля воріт суперника. Київська команда завдала 10 ударів (5 – у площину) проти проти 6 (2 – у площину) у криворіжців. Однак голів у цьому поєдинку забито не було.

"Кривбас" (8 очок) посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" з 5 балами перебуває на 12-й позиції.

У наступному турі команда Юрія Вернидуба 3 вересня зіграє проти "Колоса", а підопічні Валерія Іващенка днем раніше зустрінуться з "Поліссям".

Зазначимо, що на цьому п'ятий тур УПЛ завершено. Матчі "Рух" – "Дніпро-1" та "Динамо" – "Верес" було перенесено на невизначений термін через участь дніпровського і київського клубів у єврокубках.

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