Чергова втрата очок: "Зоря" не зуміла перемогти аутсайдера УПЛ

Підопічні Ненада Лалатовича поділили очки з "Минаєм".
"Зоря" зіграла внічию з "Минаєм" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Минай-Арені" завершився з рахунком 1:1.
Першими в цій зустрічі забили луганці – на 16-й хвилині Вікентій Волошин відзначився голом після пасу Арсенія Батагова.
На 25-й хвилині закарпатський клуб відігрався – Вадим Вітенчук реалізував пенальті.
Більше команди в цьому поєдинку не забивали. Відтак, нічия – 1:1.
"Зоря" втратила очки вже вчетверте за п'ять матчів нового сезону УПЛ. Бронзовий призер минулого розіграшу чемпіонату України зараз з 5 очками посідає 10-те місце у турнірній таблиці.
"Минай" має у своєму активі два бали і розташовується на передостанній позиції.
У наступному турі "Минай" 2 вересня зіграє з "Шахтарем", а матч "Зорі" проти "Динамо" перенесено на невизначений термін через участь луганського і київського клубів у єврокубках.
Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, "Зоря" зустрінеться з празькою "Славією" у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи. У першому поєдинку луганська команда програла з рахунком 0:2.
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