Очередная потеря очков: "Заря" не сумела победить аутсайдера УПЛ

"Заря" сыграла вничью с "Минаем" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 1:1 .

Первыми в этой встрече забили луганчане – на 16-й минуте Викентий Волошин отличился голом после паса Арсения Батагова.

На 25-й минуте закарпатский клуб отыгрался – Вадим Виттенчук реализовал пенальти.

Больше команды в этом поединке не забивали. Следовательно, ничья – 1:1.

"Заря" потеряла очки уже в четвертый раз за пять матчей нового сезона УПЛ. Бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата Украины сейчас с 5 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

"Минай" имеет в своем активе два балла и располагается на предпоследней позиции.

В следующем туре "Минай" 2 сентября сыграет с "Шахтером", а матч "Зари" против "Динамо" перенесен на неопределенный срок из-за участия луганского и киевского клубов в еврокубках.

Напомним, в четверг, 31 августа, "Заря" встретится с пражской "Славией" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. В первом поединке луганская команда проиграла со счетом 0:2.

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