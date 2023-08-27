"Шахтар" у День Донецька в меншості розібрався з "Колосом" та очолив УПЛ (відео)

Понад тайм "гірники" грали удесятьох, але це не завадило команді втримати перемогу.

"Шахтар" в гостях обіграв "Колос" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 0:2 .

"Гірники" вийшли вперед на 25-й хвилині – свій дебютний гол за донецький клуб забив Єгор Назарина.

На 38-й хвилині "помаранчево-чорні" залишилися в меншості – Гіоргі Гочолейшвілі отримав пряму червону картку за грубий фол.

Однак ковалівці чисельною перевагою не зуміли скористатися. Навпаки, "Шахтар" удесятьох зміцнив свою перевагу в рахунку – у компенсований до першого тайму час після передачі Дмитра Криськіва відзначився Олексій Кащук.

Який пас Криськіва та завершення Кащука! ⚽️



⚒ Олексій забиває за «Шахтар» у другому турі поспіль! #КолосШахтар #Shakhtar pic.twitter.com/QWFVkq4NqB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2023

Таким чином, "Шахтар" здобув впевнену перемогу в День Донецька. Гравці "гірників" вийшли на гру з "Колосом" у футболках з назвою рідного міста й прапором України.

Зі святом, Донецьку! ⚒



Гравці «Шахтаря» на матч із «Колосом» вийшли у футболках з нанесенням назви рідного міста й прапором України #Україна #Донецьк #Shakhtar pic.twitter.com/GsLK72KBJu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2023

Після цього поєдинку підопічні Патріка ван Леувена з 11 очками вийшли на перше місце в УПЛ. "Колос" з 8 балами залишився на п'ятій позиції.

У наступному турі "Шахтар" 2 вересня зустрінеться з "Минаєм", а клуб з Ковалівки днем пізніше прийматиме "Кривбас".

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