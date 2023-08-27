"Шахтер" в День Донецка в меньшинстве разобрался с "Колосом" и возглавил УПЛ (видео)

Более тайма "горняки" играли вдесятером, но это не помешало команде удержать победу.
"Шахтер" в гостях обыграл "Колос" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:2.
"Горняки" вышли вперед на 25-й минуте – свой дебютный гол за донецкий клуб забил Егор Назарина.
⚽️ Дебютный гол Егора Назарины за «Шахтер» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2023
Да держать! #КолосШахтер #Shakhtar pic.twitter.com/JR3yMZPG1k
На 38-й минуте "оранжево-черные" остались в меньшинстве – Гиорги Гочолейшвили получил прямую красную карточку за грубый фол.
Однако ковалевцы численным преимуществом не сумели воспользоваться. Напротив, "Шахтер" вдесятером укрепил свое преимущество в счете – в компенсированное к первому тайму время после передачи Дмитрия Крыськива отличился Алексей Кащук.
Какой пас Криськива и завершение Кащука! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2023
⚒ Алексей забивает за «Шахтер» во втором туре подряд! #КолосШахтер #Shakhtar pic.twitter.com/QWFVkq4NqB
Таким образом, "Шахтер" одержал уверенную победу в День Донецка. Игроки "горняков" вышли на игру с "Колосом" в футболках с названием родного города и флагом Украины.
С праздником, Донецк! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2023
Игроки «Шахтера» на матч с «Колосом» вышли в футболках с нанесением названия родного города и флагом Украины #Украина #Донецк #Shakhtar
После этого поединка подопечные Патрика ван Леувена с 11 очками вышли на первое место в УПЛ. "Колос" с 8 баллами остался на пятой позиции.
В следующем туре "Шахтер" 2 сентября встретится с "Минаем", а клуб из Ковалевки днем позже будет принимать "Кривбасс".
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