"Шахтер" в День Донецка в меньшинстве разобрался с "Колосом" и возглавил УПЛ (видео)

Более тайма "горняки" играли вдесятером, но это не помешало команде удержать победу.

"Шахтер" в гостях обыграл "Колос" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:2 .

"Горняки" вышли вперед на 25-й минуте – свой дебютный гол за донецкий клуб забил Егор Назарина.

На 38-й минуте "оранжево-черные" остались в меньшинстве – Гиорги Гочолейшвили получил прямую красную карточку за грубый фол.

Однако ковалевцы численным преимуществом не сумели воспользоваться. Напротив, "Шахтер" вдесятером укрепил свое преимущество в счете – в компенсированное к первому тайму время после передачи Дмитрия Крыськива отличился Алексей Кащук.

Какой пас Криськива и завершение Кащука! ⚽️



⚒ Алексей забивает за «Шахтер» во втором туре подряд! #КолосШахтер #Shakhtar pic.twitter.com/QWFVkq4NqB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2023

Таким образом, "Шахтер" одержал уверенную победу в День Донецка. Игроки "горняков" вышли на игру с "Колосом" в футболках с названием родного города и флагом Украины.

С праздником, Донецк! ⚒



Игроки «Шахтера» на матч с «Колосом» вышли в футболках с нанесением названия родного города и флагом Украины #Украина #Донецк #Shakhtar — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2023

После этого поединка подопечные Патрика ван Леувена с 11 очками вышли на первое место в УПЛ. "Колос" с 8 баллами остался на пятой позиции.

В следующем туре "Шахтер" 2 сентября встретится с "Минаем", а клуб из Ковалевки днем позже будет принимать "Кривбасс".

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