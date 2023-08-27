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"Шахтер" в День Донецка в меньшинстве разобрался с "Колосом" и возглавил УПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Шахтер" в День Донецка в меньшинстве разобрался с "Колосом" и возглавил УПЛ (видео)

"Колос" – "Шахтер" / Фото: УПЛ

Более тайма "горняки" играли вдесятером, но это не помешало команде удержать победу.

"Шахтер" в гостях обыграл "Колос" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:2.

"Горняки" вышли вперед на 25-й минуте – свой дебютный гол за донецкий клуб забил Егор Назарина.

На 38-й минуте "оранжево-черные" остались в меньшинстве – Гиорги Гочолейшвили получил прямую красную карточку за грубый фол.

Однако ковалевцы численным преимуществом не сумели воспользоваться. Напротив, "Шахтер" вдесятером укрепил свое преимущество в счете – в компенсированное к первому тайму время после передачи Дмитрия Крыськива отличился Алексей Кащук.

Таким образом, "Шахтер" одержал уверенную победу в День Донецка. Игроки "горняков" вышли на игру с "Колосом" в футболках с названием родного города и флагом Украины.

После этого поединка подопечные Патрика ван Леувена с 11 очками вышли на первое место в УПЛ. "Колос" с 8 баллами остался на пятой позиции.

В следующем туре "Шахтер" 2 сентября встретится с "Минаем", а клуб из Ковалевки днем позже будет принимать "Кривбасс".

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Дата публикации
Просмотры
136
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