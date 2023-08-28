ЗСУ повністю звільнили Роботине і просуваються далі - Маляр

За словами Маляр, далі українські війська рухаються південно-східніше Роботиного.
Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області.
Про це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center у понеділок, 28 серпня.
Вона сказала, що далі українські війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.
Маляр зазначила, російська війська чинять шалений опір, але Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.
Зазначимо, 22 серпня у Міноборони України повідомляли, що Сили оборони зайшли до Роботиного Запорізької області.
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