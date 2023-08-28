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ЗСУ повністю звільнили Роботине і просуваються далі - Маляр

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1993
Час на прочитання
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ЗСУ повністю звільнили Роботине і просуваються далі - Маляр

Збройні сили України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Маляр, далі українські війська рухаються південно-східніше Роботиного.

Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області. 

Про це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center у понеділок, 28 серпня. 

Вона сказала, що далі українські війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Маляр зазначила, російська війська чинять шалений опір, але Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

Зазначимо, 22 серпня у Міноборони України повідомляли, що Сили оборони зайшли до Роботиного Запорізької області.

Роботине Запорізької області на мапі: ФОТО: deepstatemap / ©
Роботине Запорізької області на мапі: ФОТО: deepstatemap

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Перегляди
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