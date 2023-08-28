ВСУ полностью освободили Роботино и продвигаются дальше — Маляр

По словам Маляр, дальше украинские войска двигаются юго-восточнее Роботиного.

Силы обороны деоккупировали Роботино Запорожской области.

Об этом подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр при включении из Military Media Center в понедельник, 28 августа.

Она сказала, что дальше украинские войска двигаются юго-восточнее этого населенного пункта.

Маляр отметила, что российские войска оказывают безумное сопротивление, но Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокопки и Очеретоватого.

Отметим, 22 августа в Минобороны Украины сообщалось, что Силы обороны зашли в Роботино Запорожскую область.

Роботино Запорожской области на карте: ФОТО: deepstatemap

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