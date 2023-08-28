"Хлопці йдуть пішки, без техніки": Резніков про прорив лінії оборони ворога

За його словами, наші захисники змушені йти пішки вночі без техніки і розміновувати коридори, щоб їхні побратими могли просуватися.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на півдні росіяни побудували трьохрівнену лінію оборони, яку дуже важко пробити.

Про це передає кореспондент ТСН.ua.

"Коли Володимир Олександрович говорив, що хлопці йдуть пішки, що він мав на увазі. Росіяни побудували трьохрівнену лінію оборони і між ними ще так звані "зоні безпеки". Це заміновані поля, фортефікаційні укріплення і танкові засідки. Тому що ми не приховували, що отримаємо танки і бронетранспортери, тому вони звісно до цього готувалися і вклалися в танкові засідки з протитанковими комплексами і т.д. Ми отримали від партнерів засоби розмінування, але їх недостатньо", – каже глава Міноборони..

За його словами, наші захисники змушені йти пішки вночі без техніки і розміновувати коридори, щоб їхні побратими могли просуватися.

Бо звичайне розмінування – це поїхала бронетехніка, трал розміновує. Але там танкова засідка, тому ми змушені реагувати на це. Це відповідь на питання, чому повільно. Тому і повільно, бо розмінування і т.д, але ми рухаємося вперед", – пояснив Резніков.

Він нагадав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога. Далі йде розширення плацдарму для подальших наших дій, згідно з планом Генштабу.

Куп'янський напрямок

"Що стосується Куп'янського напрямку. Це абсолютно логічний крок ворога – відволікти нашу увагу, атакуючи там, щоб ми з півдня забрали підрозділи і кинули їх на схід. Але генерал Сирський, який командує угрупованням "Хортиця", одночасно тримає оборону і удар і одночасно контратакуючи на Бахмутському напрямку", – зазначає міністр оборони.

Бахмутський напрямок

"І там у нас теж є успіхи. Тому там теж у росіян ситуація – вони ніби трошки рухаються, просуваються, але якщо ми будемо трохи успішнішими, то вони потраплять у котел. Але ми не плануємо забирати наші сили з півдня. Ситуація складна, але контрольована", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти зібрали приблизно 100 тисяч своїх військових.

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