У Києві сталася ДТП з військовим: чоловік у формі лежить посеред дороги (відео)

У поліції розповіли, що сталося в Голосіївському районі.

У Києві сталася ДТП з чоловіком у військовій формі. У соціальним мережах публікують відео з кадрами ДТП. На асфальті поруч з мотоциклом лежить чоловік у військовій формі та шоломі на голові. Користувачі соціальних мереж пишуть, що чоловіка підрізав легковий автомобіль. ДТП сталася біля ТРЦ Ocean Plaza.

Як розповіли сайту ТСН.ua у поліції Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася о 8:40 ранку в Голосіївському районі.

"Водій мотоциклу Honda рухався по вулиці Антоновича зі сторони Либідської в напрямку виїзду на проспект Голосіївський. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бордюр та після цього впав. Водії, які їхали поруч зупинилися, щоб надати допомогу. На місце прибули медики і людину у військовій формі шпиталізували. На місці працюють слідчі", - повідомили в поліції Києва.

Чоловік живий, інформацію щодо отриманих травм в поліції не розголошують, як і особистих даних потерпілого.

У Києві сталася ДТП з військовим

Нагадаємо, у Києві знайшли застреленим полковника СБУ у своєму кабінеті.

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