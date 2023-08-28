Резніков оцінив, коли винищувачі F-16 можуть з’явитися на фронті

Міністр наголосив, що поява F-16 на фронті може "змінити правила гри" у війні.

Україна може почати застосовувати винищувачі F-16 навесні 2024 року, враховуючи час на навчання пілотів, інших фахівців та підготування інфраструктури.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Bild.

"Я сказав би, що це (поява F-16 на фронті – ред.) може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", – повідомив очільник Міноборони.

Він зазначив, що Україні необхідно підготувати інфраструктуру для використання винищувачів F-16. За оцінками Резнікова, це може зайняти щонайменше шість місяців, а можливо, і трохи більше.

Яка користь від F-16

Міністр наголосив, що поява F-16 на фронті може "змінити правила гри" у війні Росії проти України та стати частиною ППО.

"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", – пояснив Резніков.

Нагадаємо, тиждень тому Резніков заявляв, що Україна отримає винищувачі F-16 щонайменше за шість-сім місяців, тобто після завершення навчань пілотів, інженерів та техніків.

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі напередодні повідомив, що Україна отримає F-16 у "недалекому майбутньому".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Украина скоро получит F-16! Характеристики и потенциал истребителей

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