"Євробачення-2024": як змінилися правила нацвідбору та хто став музичним продюсером

Незабаром вже розпочнеться приймання заявок від артистів на участь у конкурсі.

Стало відомо, хто став музичним продюсером Національного відбору на "Євробачення-2024".

Так, "Суспільне" оголосило, що допомагати обирати представника України на головній музичній сцені у Швеції буде відомий український співак, а саме – Pianoбой, справжнє ім'я якого Дмитро Шуров.

Музикант вже повідомив, що цьогоріч трішки зміняться правила нацвідбору на "Євробачення-2024". Зокрема, українці самі зможуть обрати одного з фіналістів конкурсу.

"На зв'язку Дмитро Шуров – музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення-2024". Вже дуже-дуже скоро розпочнеться приймання заявок і новий сезон "Євробачення" в Україні. Тож, вмикайтесь, нам з вами потрібно створити і обрати ту саму неперевершену пісню, яка представить Україну, якою пишатиметься Україна і яка запалить нову зірку з України на весь світ. Цього року маємо сюрприз для вас: ви зможете обрати одного з фіналістів", - зазначив Дмитро Шуров.

Дмитро Шуров / Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Зазначимо, Pianoбой минулого року вже був музичним продюсером нацвідбору, тож така нагода йому випала вдруге.

Нагадаємо, "Євробачення-2024" відбудеться у місті Мальме, Швеція. Представниця саме цієї країни здобула перемогу на 67-му музичному конкурсі. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а фінал – 11. Україні у 2024 році доведеться поборотися за місце у грандіозному фіналі.

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