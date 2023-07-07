"Євробачення-2024": відомо, де та коли відбудеться музичний конкурс

Це місто вже втретє проводитиме конкурс.

Стало відомо, де та коли відбудеться 68-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

Так, цього року переможницею стала шведська співачка Loreen. Відповідно 2024 року музичне шоу відбудеться у Швеції. "Євробачення-2024" прийматиме місто Мальме, про що повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

До слова, шведське місто вже втретє стало господарем "Євробачення". Вперше це сталося 1992 року після перемоги співачки Кароли, а вдруге – 2013, коли перемогу привезла Loreen.

Також вже відомі дати проведення "Євробачення-2024". Так, півфінали, де братиме участь Україна, відбудуться 7 та 9 травня, а от грандіозний фінал – 11 травня.

Зазначимо, "Євробачення-2023" минуло у Ліверпулі від імені України. Переможницею 67-го музичного конкурсу стала шведська співачка Loreen, яка виконала пісню Tattoo. Тим часом український колектив TVORCHI з композицією Heart of Steel посіли шосте місце.

Нагадаємо, однією з ведучих "Євробачення-2023" була співачка Юлія Саніна. Однак виконавиця Джамала зізналась, що вона мала б вести конкурс, однак відмовилася.

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