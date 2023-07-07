"Евровидение-2024": известно, где и когда состоится музыкальный конкурс

Этот город уже в третий раз будет проводить конкурс.

Стало известно, где и когда состоится 68-й международный песенный конкурс "Евровидение-2024".

В этом году победительницей стала шведская певица Loreen. Соответственно, в 2024 году музыкальное шоу состоится в Швеции. "Евровидение-2024" будет принимать город Мальме, о чем сообщается на официальном сайте конкурса.

К слову, шведский город уже в третий раз стал хозяином "Евровидения". Впервые это произошло в 1992 году после победы певицы Каролы, а во второй раз – в 2013, когда победу привезла Loreen.

Также уже известны даты проведения "Евровидения-2024". Полуфиналы, где будет участвовать Украина, состоятся 7 и 9 мая, а вот грандиозный финал – 11 мая.

Отметим, "Евровидение-2023" прошло в Ливерпуле от имени Украины. Победительницей 67-го музыкального конкурса стала шведская певица Loreen, которая исполнила песню Tattoo. Тем временем украинский коллектив TVORCHI с композицией Heart of Steel занял шестое место.

Напомним, одной из ведущих "Евровидения-2023" была певица Юлия Санина. Однако исполнительница Джамала призналась, что она должна была вести конкурс, однако отказалась.

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