Мадонна потрапила до лікарні через передозування наркотиками – ЗМІ

Подейкують, що артистці ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичних речовин.

Американська попзірка Мадонна досі відновлює здоров'я після того, як тиждень тому було екстрено госпіталізована до лікарні.

Відтоді артистка не виходила на зв'язок з шанувальниками, а тим часом ситуація навколо співачки обростає новими подробицями. Так, у ЗМІ з'явилася версія, що 64-річній Медж могло стати зле після передозування наркотиками.

Нібито артистці ввели спеціальний препарат, який зазвичай застосовують через передозування наркотичних речовин у екстрених ситуаціях. За офіційною версією, Мадонні й справді зробили ін'єкцію цим препаратом, але для боротьби з септичним шоком через бактеріальну інфекцію.

Мадонна / Фото: twitter.com/Madonna

Подейкують, що виконавиця й справді могла скористатися допінгом, адже останні місяці активно готувалася до свого туру The Celebration Tour.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що тиждень тому американська співачка Мадонна була екстрено госпіталізована до лікарні після того, як її непритомною знайшли у власному будинку. Менеджер артистки в офіційному звернення повідомив, що причиною різкого погіршення її здоров'я стала бактеріальна інфекція. Тим часом фани артистки підозрюють, що в неї міг статися сепсис через чергову пластичну операцію, яку 64-річна Медж нібито зробила перед початком свого туру.

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