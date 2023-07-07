Ще одна країна ЄС визнала Голодомор геноцидом українців

Президент Зеленський, коментуючи це рішення, наголосив, що називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості.

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", – наголосив Зеленський.

Він подякував Нідерландам "за сильну та комплексну підтримку в нашій боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом ще одним кроком до історичної справедливості.

"Злочинець має бути названий злочинцем. І весь світ справедливо знатиме, що росіяни здійснювали страшні речі як тоді, так і зараз. Вдячні Нідерландам за велику та комплексну підтримку України у боротьбі з РФ", – зазначив Єрмак.

Раніше Голодомор визнали геноцидом українців палата депутатів Люксембурга, нижня палата парламенту Британії, парламенти Австрії, Болгарії, Словенії та Словаччини, сенат Франції, уряд Хорватії та представники інших країн.

Також повідомлялося, що Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців та закликав інші організації і країни взяти з них приклад.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу визнали вже 27 країн. Таким чином Нідерланди стали 28 країною.