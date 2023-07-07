Еще одна страна ЕС признала Голодомор геноцидом украинцев

Президент Зеленский, комментируя это решение, подчеркнул, что называть вещи своими именами – ключевая предпосылка справедливости.
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.
"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения столь страшных преступлений", – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил Нидерланды "за сильную и комплексную поддержку в нашей борьбе за будущее Украины и всего свободного мира".
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом еще одним шагом к исторической справедливости.
"Преступник должен быть назван преступником. И весь мир будет справедливо знать, что россияне совершали страшные вещи как тогда, так и сейчас. Благодарны Нидерландам за большую и комплексную поддержку Украины в борьбе с РФ", – отметил Ермак.
Ранее Голодомор признали геноцидом украинцев палата депутатов Люксембурга, нижняя палата парламента Британии, парламенты Австрии, Болгарии, Словении и Словакии, сенат Франции, правительство Хорватии и представители других стран.
Также сообщалось, что Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев и призвал другие организации и страны последовать их примеру.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа признали уже 27 стран. Таким образом, Нидерланды стали 28 страной.