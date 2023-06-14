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Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа

Люксембург признал Голодомор геноцидом украинцев / Фото: Посольство Украины в Дании (Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark) Facebook

Голодомор в Украине признали геноцидом уже более 20 государств.

Во вторник, 13 июня, Люксембург признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. За соответствующую резолюцию проголосовали в Палате депутатов.

Об этом информирует пресс-служба парламента Люксембурга.

"В ходе открытого заседания депутаты приняли постановление, которым предполагается признать "Голодомор" (Большой голод) 1930-х годов в Украине геноцидом", — говорится в сообщении.

Еще одна принятая резолюция люксембургскими депутатами касается поддержки демократических сил Беларуси. В парламенте осудили вовлеченность Беларуси в войну против Украины на стороне РФ. В Палате депутатов напомнили о создании парламентской группы дружбы с белорусской оппозицией.

Ранее мы сообщали, что парламент Великобритании признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В целом, одни из самых трагических лет прошлого века для Украины признали геноцидом более 20 государств.

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Дата публикации
Просмотры
114
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