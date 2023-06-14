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Враг увеличил корабельную группировку в Черном море

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Враг увеличил корабельную группировку в Черном море

РФ увеличила корабельную группировку в Черном море / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Несмотря на штормовую погоду, россияне вывели в море надводные ракетоносители.

В ночь на среду, 14 июня, к корабельной группировке РФ в Черном море присоединился еще один ракетоноситель — подводный. Захватчики увеличили суммарный залп ракет "Калибр" до 20.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Несмотря на штормовую погоду, россияне вывели на боевое дежурство в том числе и надводные ракетоносители. Они также оснащены ракетами "Калибр". Корабельная группировка в Черном море состоит из 8 единиц, еще 1 вражеский корабль находится в Азовском море.

Украинцев предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким. Поэтому граждан призывают быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с руководителем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили приоритеты для сил обороны Украины.

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Дата публикации
Просмотры
300
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