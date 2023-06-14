По предварительным данным, работает ПВО.
В ночь на среду, 14 июня, во время воздушной тревоги взрывы раздались в Днепропетровской области.
Об этом сообщают местные паблики.
По предварительным данным, работает ПВО. В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БпЛА.
Ранее мы сообщали, что россияне увеличили ракетную группировку в Черном море и залп составляет 20 ракет "Калибр".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ракетах, которыми оккупанты ударили по Кривому Рогу, были детали государств-союзников Украины.
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