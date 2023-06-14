В ночь на среду, 14 июня, во время воздушной тревоги взрывы раздались в Днепропетровской области.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительным данным, работает ПВО. В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БпЛА.

Ранее мы сообщали, что россияне увеличили ракетную группировку в Черном море и залп составляет 20 ракет "Калибр".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ракетах, которыми оккупанты ударили по Кривому Рогу, были детали государств-союзников Украины.