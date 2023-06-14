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Взрывы раздались в Днепропетровской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1071
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Днепропетровской области

Взрывы в Днепропетровской области 14 июня / Фото: ТСН.ua

По предварительным данным, работает ПВО.

В ночь на среду, 14 июня, во время воздушной тревоги взрывы раздались в Днепропетровской области.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительным данным, работает ПВО. В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БпЛА.

Ранее мы сообщали, что россияне увеличили ракетную группировку в Черном море и залп составляет 20 ракет "Калибр".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ракетах, которыми оккупанты ударили по Кривому Рогу, были детали государств-союзников Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1071
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