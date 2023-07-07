Атака возле аэродрома Приморско-Ахтарска в РФ: какие ракеты были использованы

Эксперт отметил, что украинская армия получает все больше серьезного вооружения, позволяющего действовать на таких больших расстояниях.

Последствия взрыва возле аэродрома Приморско-Ахтарска в РФ, где размещены пусковые установки дронов Shahed, свидетельствуют о применении очень серьезного ракетного вооружения.

Такое мнение военный эксперт Владислав Селезнев выразил в интервью изданию Obozrevatel.

"Взрыв на территории Ростовской области, в поселке Ахтарский, откуда обычно прилетают "Шахеды" на территорию нашей страны, образовавшаяся в результате этого взрыва воронка свидетельствует о том, что было использовано очень серьезное ракетное вооружение", — сказал Селезнев.

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Он предположил, что для атаки могли использоваться не ракеты Storm Shadow, а украинские ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Такое предположение эксперт сделал, учитывая, что взрыв произошел на расстоянии более 250 км от линии боевого столкновения.

"Безусловно, официальной информации пока нет. Однако тот факт, что ракеты прилетают уже на такие большие расстояния, что последствия достаточно серьезные по масштабам, свидетельствует о том, что украинская армия получает все больше и больше серьезного вооружения, которое позволяет действовать и на таких больших расстояниях", – заметил Селезнев.

Он добавил, что речь идет о поставках военно-технической помощи от партнеров с Запада, а также о работе украинских ОПК и бизнеса, "деятельность которых направлена на то, чтобы максимально усилить возможности украинских Сил обороны".

Напомним, вблизи российского города Приморско-Ахтарска 2 июля прогремел сильный взрыв и на месте образовалась огромная воронка диаметром 10 м и глубиной около 4 м. Инцидент произошел возле военного аэродрома, где размещена пусковая установка беспилотников Shahed, которыми российские оккупанты атакуют Украину.

Добавим, 7 июля в России заявили об атаке неизвестными беспилотниками по Курской области. Сообщается, что дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Любимовка и две взрывчатки – недалеко от поселка Теткино.

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