Атаковали беспилотники: россияне сообщают о массовых взрывах в Курской области

Неизвестные беспилотники массово атаковали Курскую область. В частности, 6 июля около 5 утра БПЛА сбросил два боеприпаса на электроподстанцию в селе Любимовка.

Об этом сообщает Телеграмм-канал BAZA.

Ближе к 11 утра дрон сбросил боеприпас возле хутора Медвежий в 700 метрах от границы. Через полтора часа дрон-камикадзе атаковал поселок Теткино. В результате взрыва никто не пострадал. Около 17 часов над поселком Теткино снова был обнаружен беспилотник.

Пограничникам удалось его сбить с автоматического оружия, утверждают авторы сообщения. Через час дрон снова сбросил два взрывных устройства неподалеку от поселка Теткино.

"Уже ближе к 9 вечера беспилотник снова сбросил взрывное устройство на подстанцию в Любимовке. В результате взрыва никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на пятницу, 2 июня, "бавовна" произошла в российском Курске. По меньшей мере, шесть взрывов прогремели недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома.

Добавим, что в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.

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