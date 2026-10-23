Старшая дочь Елены Кравец неожиданно стала певицей и восхитила своим талантом

Елена Кравец со старшей дочерью / © jetsetter.ua

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Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец неожиданно стала певицей.

Оказывается, 23-летняя Мария Кравец уже два года профессионально занимается вокалом. Это такое хобби девушки, которое доставляет ей невероятное удовольствие. Правда, дочь Елены Кравец особенно это не афишировала. Однако недавно у нее состоялось второе выступление с вокальным номером перед зрителями. Наконец-то Мария решилась не только рассказать о своем хобби, но и поделиться соответствующим видео.

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«Возможно, кто-то знает, а кто-то — нет, но уже около двух лет я занимаюсь вокалом и сильно от этого кайфую… Сегодня (22 октября — прим. ред.) произошло мое второе в жизни выступление на сцене с вокальным номером, первое показать я так и не решилась. Короче говоря, моя вторая настоящая практика пения на аудиторию», — делится Мария.

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Дочь Елены Кравец говорит, что ей, конечно, еще нужно много работать и совершенствоваться. Однако подписчики Марии оказались иного мнения. Они отметили, что, во-первых, она их удивила, во-вторых, у нее действительно талант и отличный голос.

«Понятно, что еще работать и работать, но решила забить на все и поделиться с вами. Пусть и здесь останется на память», — делится Мария.

Напомним, недавно Елене Кравец вместе с детьми пришлось эвакуироваться из поезда. Актриса уже показала, как они пережидали опасность в пути.

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