ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
470
Время на прочтение
1 мин

Старшая дочь Елены Кравец неожиданно стала певицей и восхитила своим талантом

Оказывается, уже два года Мария занимается вокалом, однако она усердно это скрывала.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Елена Кравец со старшей дочерью

Елена Кравец со старшей дочерью / © jetsetter.ua

Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец неожиданно стала певицей.

Оказывается, 23-летняя Мария Кравец уже два года профессионально занимается вокалом. Это такое хобби девушки, которое доставляет ей невероятное удовольствие. Правда, дочь Елены Кравец особенно это не афишировала. Однако недавно у нее состоялось второе выступление с вокальным номером перед зрителями. Наконец-то Мария решилась не только рассказать о своем хобби, но и поделиться соответствующим видео.

«Возможно, кто-то знает, а кто-то — нет, но уже около двух лет я занимаюсь вокалом и сильно от этого кайфую… Сегодня (22 октября — прим. ред.) произошло мое второе в жизни выступление на сцене с вокальным номером, первое показать я так и не решилась. Короче говоря, моя вторая настоящая практика пения на аудиторию», — делится Мария.

Дочь Елены Кравец говорит, что ей, конечно, еще нужно много работать и совершенствоваться. Однако подписчики Марии оказались иного мнения. Они отметили, что, во-первых, она их удивила, во-вторых, у нее действительно талант и отличный голос.

«Понятно, что еще работать и работать, но решила забить на все и поделиться с вами. Пусть и здесь останется на память», — делится Мария.

Напомним, недавно Елене Кравец вместе с детьми пришлось эвакуироваться из поезда. Актриса уже показала, как они пережидали опасность в пути.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie