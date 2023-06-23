В российском Курске — "бавовна": власти утверждают об атаке беспилотников

В ночь на 23 июня в российском Курске прогремели взрывы.

Об этом сообщили очевидцы в местных социальных сетях.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что россияне якобы сбили атакующего город БПЛА.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник", — заметил он.

Позже он снова написал о работе российского "ПВО".

В Курске были слышны взрывы / Фото: соцмережі

Но даже после сбития беспилотника над российским городом звучали громкие звуки.

Напомним, что ранее в ночь на пятницу, 2 июня, "хлопок" произошел в российском Курске. По меньшей мере, шесть взрывов раздались недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома.

Добавим, что в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.