В российском Курске — "бавовна": власти утверждают об атаке беспилотников

Мощный взрыв слышали очевидцы.
В ночь на 23 июня в российском Курске прогремели взрывы.
Об этом сообщили очевидцы в местных социальных сетях.
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что россияне якобы сбили атакующего город БПЛА.
"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник", — заметил он.
Позже он снова написал о работе российского "ПВО".
Но даже после сбития беспилотника над российским городом звучали громкие звуки.
Напомним, что ранее в ночь на пятницу, 2 июня, "хлопок" произошел в российском Курске. По меньшей мере, шесть взрывов раздались недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома.
Добавим, что в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.
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