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В российском Курске — "бавовна": власти утверждают об атаке беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
1 мин
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В российском Курске — "бавовна": власти утверждают об атаке беспилотников

В российском городе Курск раздались взрывы / Фото: ТСН.ua

Мощный взрыв слышали очевидцы.

В ночь на 23 июня в российском Курске прогремели взрывы.

Об этом сообщили очевидцы в местных социальных сетях.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что россияне якобы сбили атакующего город БПЛА.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник", — заметил он.

Позже он снова написал о работе российского "ПВО". 

В Курске были слышны взрывы / © соцмережі
В Курске были слышны взрывы / Фото: соцмережі

Но даже после сбития беспилотника над российским городом звучали громкие звуки.

Напомним, что ранее в ночь на пятницу, 2 июня, "хлопок" произошел в российском Курске. По меньшей мере, шесть взрывов раздались недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома.

Добавим, что в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.

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Просмотры
31
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