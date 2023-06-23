В Хмельницке раздался взрыв

В ночь на 23 июня 2023 года во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Эту информацию распространили местные журналисты.

Позже эта информация была подтверждена в Хмельницкой ОВА.

"Были слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!", — говорится в сообщении.

"Новые пуски ракет не зафиксированы. Предварительно, воздушное пространство Украины, от ракет, чистое. Спасибо ЧП. Проводится доразведка, поэтому не покидайте укрытие до отбоя тревоги", — пишут мониторинговые чаты.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработало ПВО. О результатах боевой работы сообщим позже", - заявили в ОВА.