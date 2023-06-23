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У Хмельницькому пролунав вибух

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Хмельницькому пролунав вибух

Хмельницька ОВА повідомила про вибух

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 23 червня 2023 року під час повітряної тривоги пролунав вибух. 

Цю інформацію поширили місцеві журналісти. 

Пізніше цю інформацію підтвердили у Хмельницькій ОВА. 

"Було чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!", - йдеться у повідомленні.

"Нових пусків ракет не зафіксовано. Попередньо, повітряний простір України, від ракет, чистий.Дякуємо ПП. Проводиться дорозвідка, тому не покидайте укриття до відбою тривоги", - пишуть моніторингові чати. 

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше", - заявили в ОВА. 

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Дата публікації
Перегляди
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