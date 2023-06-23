У Хмельницькому пролунав вибух

У ніч проти 23 червня 2023 року під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Цю інформацію поширили місцеві журналісти.

Пізніше цю інформацію підтвердили у Хмельницькій ОВА.

"Було чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!", - йдеться у повідомленні.

"Нових пусків ракет не зафіксовано. Попередньо, повітряний простір України, від ракет, чистий.Дякуємо ПП. Проводиться дорозвідка, тому не покидайте укриття до відбою тривоги", - пишуть моніторингові чати.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше", - заявили в ОВА.