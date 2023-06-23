У Черкасах 17-річний юнак три місяці ґвалтував 12-річну дівчинку

Юнакові загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Черкасах за зґвалтування 12-річної дівчини судитимуть 17-річного хлопця.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, 17-річний хлопець ґвалтував дитину упродовж вересня-листопада 2022 року. Проживаючи в одній квартирі з 12-річною дівчиною, він вступав з нею в статеві зносини, погрожуючи створити умови, за яких її матір позбавлять батьківських прав, а жертву віддадуть до дитячого будинку.

Юнакові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у селищі Кути Івано-Франківської області дядько жорстоко вбив і зґвалтував 9-річну дівчинку.

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