На войне погиб депутат со Львовщины

Николай Зинько / © из соцсетей

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На фронте погиб депутат Рава-Русского городского совета на Львовщине и бывший городской голова Равы-Русской — 39-летний Николай Зинько. Он служил в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок в Facebook.

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«Трагическое известие для всей свободовской семьи. Погиб наш побратим, боец Легиона Свободы, многолетний свободовец, бывший городской голова Равы-Русской на Львовщине, руководитель Львовской областной организации ВО „Свобода“ — Николай Зинько», — написал Тягнибок.

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Николай Зинько родился в октябре 1987 года в Рава-Русской. Его мама — из семьи репрессированных украинцев, родилась в Сибири. Ее родители родом со Стрыйщины, были вывезены из-за того, что брат деда принадлежал к УПА.

Окончил факультет международных отношений ЛНУ им. Ивана Франко. Был депутатом Рава-Русского городского совета.

В 2014 году добровольно пошел на фронт, служил в свободовском добровольческом батальоне «Січ». В 2015-м был отозван со службы и стал городским головой Равы-Русской.

Николай Зинько / © facebook/Олег Тягнибок

С началом полномасштабной войны снова отправился на фронт, сначала служил в ДФТГ «Свобода», а затем — заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

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Ранее мы сообщали о том, что в бою на фронте погиб бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк. На потерю с грустью отреагировали коллеги, побратимы и друзья бойца.

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