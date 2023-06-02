Громкие взрывы прогремели недалеко от аэродрома.

В ночь на пятницу, 2 июня, "бавовна" произошла в российском Курске.

Об этом сообщают местные паблики.

По меньшей мере шесть взрывов прогремели недалеко от железнодорожного вокзала и аэродрома. Комментариев по поводу ночной "бавовны" от местных властей пока нет.

Но вечером 1 июня губернатор Курской области Роман Старовойт отчитался, что якобы "украинский БпЛА" сбросил взрывчатку на подстанцию. Поэтому часть Суджанского района осталась без электричества.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя операцию российских добровольцев в Белгородской области РФ, заявил, что "это только начало". Он уверен, что процесс фрагментации России начался еще 24 февраля.