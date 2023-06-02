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Зеленский встретился с Шольцом: о чем говорили

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленский встретился с Шольцом: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский в Молдове провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцом / Фото: Сайт президента Украины

Украинский лидер отметил необходимость усилить возможности ПВО из-за эскалации российского ракетного террора.

В четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Об этом сообщили на официальной странице главы государства.

Во время разговора с канцлером ФРГ Зеленский отметил необходимость продолжения оборонной поддержки нашей страны и, прежде всего, усиление возможности украинской ПВО из-за эскалации российского ракетного террора против Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за поддержку украинской формулы мира и готовность приобщиться к ее реализации. Лидеры двух стран обсудили совместную подготовку к Глобальному саммиту мира и привлечение к нему максимально широкого круга участников.

"Лидеры согласились, что важным фактором давления на Россию является усиление санкций против агрессора, в том числе путем включения в новый санкционный пакет ЕС максимально действенных ограничений против российской экономики", — говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц осудил последние российские атаки по Украине в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским 30 мая.

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Дата публикации
Просмотры
381
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