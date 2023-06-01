Зеленский высказался об окончании войны в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что начавшаяся Россией война будет продолжаться до победы Украины.

Об этом лидер украинцев сказал на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, пишет издание NewsMaker.

"Россия может остановить это раньше, если уйдет со всех наших оккупированных территорий", — говорит президент.

Отвечая на вопрос, как долго будет продолжаться война, глава государства сказал: "До нашей победы". По его словам, закончить войну скорее могла бы помочь страна-агрессорка Россия — своей капитуляцией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным только после вывода его оккупационных войск из Украины. Президент подчеркнул, что кремлевский "фюрер" избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров.

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