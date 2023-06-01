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Зеленский высказался об окончании войны в Украине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
8466
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский высказался об окончании войны в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Война будет продолжаться до победы украинцев.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что начавшаяся Россией война будет продолжаться до победы Украины.

Об этом лидер украинцев сказал на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, пишет издание NewsMaker.

"Россия может остановить это раньше, если уйдет со всех наших оккупированных территорий", — говорит президент.

Отвечая на вопрос, как долго будет продолжаться война, глава государства сказал: "До нашей победы". По его словам, закончить войну скорее могла бы помочь страна-агрессорка Россия — своей капитуляцией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным только после вывода его оккупационных войск из Украины. Президент подчеркнул, что кремлевский "фюрер" избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров.

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Дата публикации
Просмотры
8466
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