У поляков хорошая память на отношение Москвы к их народу.

Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что граждане его страны понимают, что для агрессорки России они сейчас – "враг №1, не считая самой Украины".

Такое мнение он высказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

По его словам, у поляков хорошая историческая память на отношение Москвы к польскому народу. Вспомнил Дуда, в частности расстрелы польских офицеров и интеллигенции в Катыни, Медном, Харькове. Кроме того, он напомнил "немецким соседям, что русские были в Берлине", и "коллегам из Франции, что они тоже были в Париже в наполеоновскую эпоху".

"Эта память в наших семьях. Говорят, странно, что сейчас поляки так прекрасно помогают украинцам. Наши семьи помнят, что русский плен заканчивается пулей в затылок. Мы знаем, что только победа над Россией принесет нам безопасность" ", — подчеркнул лидер поляков.

Дуда заметил: "все знают, что россияне насилуют и грабят", и потому "никому не пришлось просить поляков выйти на восточную границу и забрать украинцев домой".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава Кремля Владимир Путин стремится захватить Беларусь, чтобы восстановить Советский Союз. По его словам, возрождение СССР – это цель жизни кремлевского диктатора РФ.

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