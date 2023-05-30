Зеленский назвал следующую цель диктатора Путина

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин стремится захватить Беларусь, чтобы восстановить Советский Союз.

Об этом глава государства сказал в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo.

"Следующая цель Путина – Беларусь. Он поглощает белорусскую металлургию. Сегодняшний Путин явно другой человек, чем мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", – отмечает Зеленский.

По его словам, возрождение СССР – это цель жизни кремлевского диктатора. Поскольку достичь этого по дипломатическим путям невозможно, то Москва испытывает различные виды шантажа. В частности, из-за энергетики.

"Не удалось. Затем он решил стать откровенным агрессором. Они убивают и пытают бесчисленное количество мирных жителей и даже угрожают ядерной катастрофой, оккупируя атомные электростанции", — сказал Зеленский.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ вступать в "Союзное государство" (сверхгосударственное образование России и Беларуси), чтобы получить ядерное оружие.

Также Россия и Белоруссия 25 мая подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия.

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