Россия может захватить власть в Беларуси после смерти Лукашенко – политтехнолог

Что будет происходить в Беларуси после смерти Александра Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после приезде на парад в Москву 9 мая спровоцировал много слухов о состоянии своего здоровья. После смерти Лукашенко у белорусов будет два варианта: либо к власти придет уже достаточно многочисленная белорусская оппозиция, либо Россия.

Об этом "24 каналу" рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

По мнению Шейтельмана, если Лукашенко умрет, то с юга на Минск должны выдвинуться подразделения Полк Калиновского, а с севера – легитимное правительство во главе со Светланой Тихановской.

"Спокойно, без оружия, ведь все белорусы будут сидеть дома, включая военных, ОМОНовцев и полицейских и ждать, как все это закончится. Лукашенко организовал такую систему власти, что никто и не двинется без него. Все будут ждать, когда появится кто-то более сообразительный и возьмет власть в свои руки", – отметил политтехнолог.

Однако, если оппозиция Беларуси сразу не сделает попытку взять управление страной, Россия не упустит такой шанс.

"Если белорусская оппозиция будет "управлять" из Вильнюса, то с ними никто не будет считаться. В то же время полк Калиновского может обеспечить безопасность для оппозиционеров и освободить политических заключенных режима Лукашенко", — отметил эксперт.

Что известно о состоянии Лукашенко

Александр Лукашенко после парада 9 мая в Москве не явился на обеде президента РФ Владимира Путина с лидерами других государств. Как сообщили пропагандисты, самопровозглашенному лидеру Беларуси стало плохо, и он покинул российскую столицу.

Издание The Mirror предположило, что Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая.

Слухи о состоянии белорусского диктатора подогрело и то, что он не появился на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси 14 мая.

Однако уже 15 мая самопровозглашенный Александр Лукашенко впервые за 6 дней появился на публике. И заявил, что не собирается умирать.

Российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов тоже предположил, что Лукашенко могли отравить.

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