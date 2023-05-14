Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова дал повод для подозрений касательно проблем у него со здоровьем. Диктатор снова не появился на государственном празднике в Беларуси – Лукашенко не было на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси 14 мая.

Об этом пишет Telegram-канал "Мотолько Помоги" и издание "Зеркало".

Александр Лукашенко не явился на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна, которая 14 мая проходит на площади Государственного флага в Минске. Речь вместо президента произнес премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Издание "Зеркало" отмечает, что для Лукашенко появление на этой церемонии было важным, "ведь он не появляется в публичном пространстве уже пятый день".

О состоянии самопровозглашенного президента пока ничего не известно.

Александр Лукашенко не появляется на публике: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко срочно покинул Москву после парада 9 мая. По информации СМИ, в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы.

Белорусский Telegram-канал "Мотолько Помоги" сообщал, что 13 мая кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента.

О состоянии здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы ходят разные слухи. Он до сих пор не появился ни на каких публичных мероприятиях.

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