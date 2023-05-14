Хотел затащить сестру в лес: в США мальчик с рогаткой отбился от похитителя

В городе Алпина, штат Мичиган (США), 14-летний парень использовал свой рогатку, чтобы отбиться от злоумышленника, который хотел похитить его 8-летнюю сестру.

Об этом пишет The Detroit News.

По данным издания, девочка собирала грибы на заднем дворе, когда из леса вышел 17-летний подросток, схватил ее и закрыл ей рот.

Ребенку удалось отбиться от нападающего и вырваться благодаря тому, что его брат заметил, что сестра в опасности и выстрелил из рогатки подозреваемому в голову и грудь.

Полицейские штата заявили, что злоумышленника обнаружили на заправке вблизи места происшествия с заметными ранениями головы и груди от выстрела из рогатки.

В четверг 17-летнему подростку были предъявлены обвинения, и он содержится в тюрьме округа Алпина по обвинению в попытке похищения и обольщения детей, попытке нападения с нанесением тяжких телесных повреждений и одного обвинения в нападении и нанесении побоев.

Напомним, в Польше 39-летняя женщина и 17-летний парень похитили из супермаркета 14-летнюю девушку. Ее изнасиловали, побрили голову, выщипали брови и снимали расправу на видео.

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