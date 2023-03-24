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В Луцке мать хотела продать младенца – СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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В Луцке мать хотела продать младенца – СМИ

Фото: pixabay.com

Ребенка женщина рожала дома.

В областном центре Волыни полиция помешала продаже 7-месячного ребенка.

Об этом Информационному агентству Волынские Новости стало известно из собственных источников.

Известно, что ребенка мать рожала сама дома. К незаконной сделке она привлекла и свою подругу, однако помешали этому правоохранители.

"Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства, подробности — впоследствии", — пишет издание.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что муж заподозрил жену в попытке продать дочь и похитил младенца, а впоследствии мама украла ребенка под носом у копов.

К тому же в Запорожье судили отца, который вместе с женой продал их совместного ребенка. Родители в Интернете обнаружили женщину, которой за 7 тысяч долларов хотели отдать младенца.

В Черкасской области задержали роженицу, которая продала собственного ребенка прямо возле роддома.

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Дата публикации
Просмотры
285
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