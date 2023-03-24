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У Луцьку матір хотіла продати немовля - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Луцьку матір хотіла продати немовля - ЗМІ

Фото: pixabay.com

Дитину жінка народжувала вдома.

В обласному центрі Волині поліція перешкодила продажу 7-місячної дитини.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Відомо, що дитину матір народжувала сама вдома. До незаконної оборудки вона залучила і свою подругу, проте завадили цьому правоохоронці.

"Наразі слідство встановлює всі обставини, подробиці – згодом", - пише видання. 

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що чоловік запідозрив дружину у спробі продати доньку і викрав немовля, а згодом мама поцупила дитину під носом у копів

До того ж у Запоріжжі судили батька, який разом з дружиною продав їхню спільну дитину. Батьки в Інтернеті знайшли жінку, якій за 7 тисяч доларів хотіли віддати немовля. 

У Черкаській області затримали породіллю, яка продала власну дитину просто біля пологового будинку.

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Дата публікації
Перегляди
31
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