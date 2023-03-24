У Луцьку матір хотіла продати немовля - ЗМІ

Дитину жінка народжувала вдома.
В обласному центрі Волині поліція перешкодила продажу 7-місячної дитини.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Відомо, що дитину матір народжувала сама вдома. До незаконної оборудки вона залучила і свою подругу, проте завадили цьому правоохоронці.
"Наразі слідство встановлює всі обставини, подробиці – згодом", - пише видання.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що чоловік запідозрив дружину у спробі продати доньку і викрав немовля, а згодом мама поцупила дитину під носом у копів.
До того ж у Запоріжжі судили батька, який разом з дружиною продав їхню спільну дитину. Батьки в Інтернеті знайшли жінку, якій за 7 тисяч доларів хотіли віддати немовля.
У Черкаській області затримали породіллю, яка продала власну дитину просто біля пологового будинку.
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