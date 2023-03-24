У Луцьку матір хотіла продати немовля - ЗМІ

В обласному центрі Волині поліція перешкодила продажу 7-місячної дитини.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.



Відомо, що дитину матір народжувала сама вдома. До незаконної оборудки вона залучила і свою подругу, проте завадили цьому правоохоронці.



"Наразі слідство встановлює всі обставини, подробиці – згодом", - пише видання.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що чоловік запідозрив дружину у спробі продати доньку і викрав немовля, а згодом мама поцупила дитину під носом у копів.

До того ж у Запоріжжі судили батька, який разом з дружиною продав їхню спільну дитину. Батьки в Інтернеті знайшли жінку, якій за 7 тисяч доларів хотіли віддати немовля.

У Черкаській області затримали породіллю, яка продала власну дитину просто біля пологового будинку.

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