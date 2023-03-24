Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шоколадну фабрику у Латвії підозрюють у підтримці російської армії

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
223
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шоколадну фабрику у Латвії підозрюють у підтримці російської армії

Фото: Associated Press

Латвійське підприємство начебто отримало подяку за солодощі для російських окупантів.

Служба державної безпеки Латвії перевіряє інформацію щодо підприємства Pobeda Confectionery, яке може бути причетним до підтримки збройних сил Росії. Фабрика компанії у місті Вентспілсі виробляє шоколад та інші солодощі, які начебто передавалися як пожертва для російської армії.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Причиною перевірки стала інформація, поширена на деяких російських інтернет-ресурсах, про те, що виконавчий директор фабрики Ольга Муравйова отримала подяку від товариства "Боевое братство" російського міста Єгор’євська за те, що від початку війни компанія пожертвувала понад 15 тонн своєї продукції російської армії. 

У Міністерстві закордонних справ Латвії виданню повідомили, що ані європейські, ані американські санкції не спрямовані проти російської харчової промисловості, однак такі “інвестиції”, які підтримують війну Росії в Україні, є неприйнятними. Якщо інформація підтвердиться, міністерство обіцяє ухвалити необхідні рішення, але не уточнює, які саме.

Згідно з відкритими даними, 90,2% капіталу Pobeda Confectionery належить кіпрській компанії Adellaar Holdings Limited, а власниками решти капіталу є Віталій і Ольга Муравйови – колишні громадяни Росії, а нині Кіпру.

Нагадаємо, раніше у латвійському місті Марупе пожежники загасили пожежу на заводі американської компанії Edge Autonomy Holdings. Тут виготовляють безпілотні літальні апарати, які постачаються майже до 70 країн, зокрема до України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
223
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація