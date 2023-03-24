Шоколадну фабрику у Латвії підозрюють у підтримці російської армії

Служба державної безпеки Латвії перевіряє інформацію щодо підприємства Pobeda Confectionery, яке може бути причетним до підтримки збройних сил Росії. Фабрика компанії у місті Вентспілсі виробляє шоколад та інші солодощі, які начебто передавалися як пожертва для російської армії.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Причиною перевірки стала інформація, поширена на деяких російських інтернет-ресурсах, про те, що виконавчий директор фабрики Ольга Муравйова отримала подяку від товариства "Боевое братство" російського міста Єгор’євська за те, що від початку війни компанія пожертвувала понад 15 тонн своєї продукції російської армії.

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У Міністерстві закордонних справ Латвії виданню повідомили, що ані європейські, ані американські санкції не спрямовані проти російської харчової промисловості, однак такі “інвестиції”, які підтримують війну Росії в Україні, є неприйнятними. Якщо інформація підтвердиться, міністерство обіцяє ухвалити необхідні рішення, але не уточнює, які саме.

Згідно з відкритими даними, 90,2% капіталу Pobeda Confectionery належить кіпрській компанії Adellaar Holdings Limited, а власниками решти капіталу є Віталій і Ольга Муравйови – колишні громадяни Росії, а нині Кіпру.

Нагадаємо, раніше у латвійському місті Марупе пожежники загасили пожежу на заводі американської компанії Edge Autonomy Holdings. Тут виготовляють безпілотні літальні апарати, які постачаються майже до 70 країн, зокрема до України.

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