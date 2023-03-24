Арестович про бої за Бахмут: "Там близька розв’язка"

Він зазначив, що у ворога більше зброї і техніки, але й – що однією битвою доля війни не вирішується.

Ситуація у Бахмуті близька до розв’язки, яка відбудеться в короткі терміни – заявив військово-політичний оглядач Олексій Арестович.

Про це він сказав у розмові з російським опозиціонером та адвокатом Марком Фейгіним.

"Там вже просто продавлюється співвідношення сил і засобів. Коли більше артилерії, більше танків, авіації і все це лупить… Ну ми ж розуміємо, що однією битвою доля не вирішується. Тай битва, чесно кажучи, така… Вони (росіяни – ред.) кричать, що Бахмут перетворився на символ, що у нас тут впаде мораль. Ну президент Зеленський приїхав і підтримав наших бійців у Бахмуті. І Бахмут щось ніяк не падає і ніяк не збереться впасти", – розповів Арестович.

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"Скажімо так, там близька розв’язка. В тому чи іншому варіанті в короткі терміни вона відбудеться. Так чи інакше ситуація вирішиться. Але там далі земля просохне в інших місцях", – зауважив оглядач.

Нагадаємо, за оцінками британської розвідки, ЗСУ біля Бахмута проводять успішні контратаки, однак надалі зберігається загроза оточення міста ворогом із півночі та півдня.

Як заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, окупанти у боях за Бахмут "втрачають значні сили та видихаються". Він анонсував, що ЗСУ зовсім скоро скористаються цією нагодою, як це було свого часу під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.

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