Арестович о боях за Бахмут: "Там близка развязка"

Он отметил, что у врага больше оружия и техники, но и – что одной битвой судьба войны не решается.

Ситуация в Бахмуте близка к развязке, которая состоится в короткие сроки – заявил военно-политический обозреватель Алексей Арестович.

Об этом он сказал в разговоре с российским оппозиционером и адвокатом Марком Фейгиным.

"Там уже просто продавливается соотношение сил и средств. Когда больше артиллерии, больше танков, авиации и все это бьет… Ну мы же понимаем, что одной битвой судьба не решается. Да и битва, честно говоря, такая… Они (россияне – ред.) кричат, что Бахмут превратился в символ, что у нас здесь рухнет мораль. Ну, президент Зеленский приехал и поддержал наших бойцов в Бахмуте. И Бахмут что-то никак не падает и никак не соберется упасть", — рассказал Арестович.

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"Скажем так, там близка развязка. В том или ином варианте в короткие сроки она произойдет. Так или иначе ситуация разрешится. Но там дальше земля просохнет в других местах", — заметил обозреватель.

Напомним, по оценкам британской разведки, ВСУ возле Бахмута проводят успешные контратаки, однако в дальнейшем сохраняется угроза оцепления города врагом с севера и юга.

Как заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, оккупанты в боях за Бахмут "теряют значительные силы и выдыхаются". Он анонсировал, что ВСУ совсем скоро воспользуются этой возможностью, как это было в свое время под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

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