Оборона Бахмута: военный рассказал о достижении ВСУ

В Бахмуте Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины перешли к "активной обороне", чтобы не позволять врагу проводить наступательные операции.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал майор ВСУ, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

"Наступательный потенциал у врага заканчивается, им чрезвычайно сложно сейчас продвигаться. В первую очередь это связано с тем, что они понесли огромные потери во время попыток наступления. Также это произошло из-за того, что абсолютно всем находящимся здесь подразделениям стоит задача не только сидеть в глухой обороне. Уже некоторое время все бригады и воинские части находятся в активной обороне. Мы не просто сидим, стараемся двигаться вперед, наносить врагу поражение, "кусать" его, где есть такая возможность, тем самым, не позволяя собраться и проводить собственные наступательные действия", - заявил военный.

Фото: Deepstatemap

Как отметил Жорин, наступательный потенциал россиян понемногу заканчивается, однако на Бахмутском направлении "не стало гораздо легче, бои идут каждый день на каждой позиции – и в самом городе, и вокруг".

"Но продвинуться, добиться существенного успеха, враг уже несколько дней не может", — добавил он.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что в боях за Бахмут задействованы в основном наемники ЧВК "Вагнер", которые "теряют значительные силы и выдыхаются".

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта посетил Бахмутское направление, поблагодарил бойцов за храбрость и вручил государственные награды. Он пообещал оккупантам ответ на каждый удар по украинским городам.

Между тем, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предупредил министра обороны РФ Сергея Шойгу, что ВСУ в конце марта готовят широкомасштабное наступление в районе Бахмута и заявил об угрозе окружения своих наемников.

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