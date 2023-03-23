Финляндия решила передать Украине еще три танка Leopard 2

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен анонсировал передачу Украине трех танков Leopard 2.

Об этом сообщает финское издание MTV.

Отмечается, что дополнительные три Leopard 2 будут частью 14-го пакета военной помощи, решение о котором президент Финляндии Саули Нииностио одобрил 23 марта по предложению правительства.

Напомним, ранее Финляндия заявила, что рассмотрит возможность предоставления Украине своих истребителей Hornet. Впрочем, правительство страны его сможет согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные для себя современные F-35.

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