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Финляндия решила передать Украине еще три танка Leopard 2

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
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Финляндия решила передать Украине еще три танка Leopard 2

Фото: commons.wikimedia.org

Финляндия 23 марта решила передать Украине еще три танка Leopard 2.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен анонсировал передачу Украине трех танков Leopard 2.

Об этом сообщает финское издание MTV.

Отмечается, что дополнительные три Leopard 2 будут частью 14-го пакета военной помощи, решение о котором президент Финляндии Саули Нииностио одобрил 23 марта по предложению правительства.

Напомним, ранее Финляндия заявила, что рассмотрит возможность предоставления Украине своих истребителей Hornet. Впрочем, правительство страны его сможет согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные для себя современные F-35.

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Дата публикации
Просмотры
134
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